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НовостиОбщество14 июня 2023 16:58

Диетолог рассказал, что нельзя делать после еды

Диетолог Гинзбур посоветовал не заниматься спортом после еды
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
После обеда или ужина не рекомендуется спать и заниматься спортом

После обеда или ужина не рекомендуется спать и заниматься спортом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Москвой 24» заявил, что сразу после еды нельзя заниматься спортом или ложиться спать.

«После еды желудок переполнен, и во время занятий спортом возможны какие-то его смещения, ущемления», - пояснил он.

По словам специалиста, после обеда или ужина не стоит заниматься физическими нагрузками, особенно силовыми видами спорта и единоборствами. Дело в том, что так можно навредить своему здоровью. Кроме того, после еды нельзя сразу ложиться спать, лучше подождать несколько часов.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Елена Соломатина рассказала, кому нельзя есть белый хлеб со сливочным маслом. От такого перекуса лучше отказаться людям с лишним весом, сахарным диабетом и атеросклерозом.