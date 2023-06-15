До 28 градусов тепла ожидается в Москве в четверг 15 июня Фото: Иван ВИСЛОВ

Синоптики обещают переменную облачность и жаркую погоду в Москве 15 июня, в четверг. В ближайшие сутки осадков не будет, сообщает Гидрометцентр России. Воздух в столице прогреется до 26-28 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью в 4-9 метров в секунду, направление северо-восточное. Давление составит 750 мм ртутного столба.

Ночь с 15 на 16 июня будет теплой. Столбики термометра не опустятся ниже 12-14 градусов. Дождей также не ожидается. К северо-восточному направлению ветра добавится северное. Его скорость слегка снизится — до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление поползет вниз и достигнет значений, близкий к норме — 748 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU рассказал, что потепление до 28 градусов в Москве спрогнозировал Роман Вильфанд. Синоптик добавил, что из-за потепления вода в реках и озерах Москвы начнет прогреваться. Уже в выходные ее температура достигнет комфортных 19-20 градусов выше нуля.