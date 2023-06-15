Чемпионат по конному спорту пройдет на ВДНХ в Москве с 16 по 18 июня Фото: пресс-служба ВДНХ

С 16 по 18 июня на ВДНХ в Москве состоятся чемпионат и первенство Москвы по драйвингу — одному из подвидов конного спорта, езде на упряжках. Соревнования проведут на выводном круге Центра национальных конных традиций. В состязаниях примут участие лучшие спортсмены, а посмотреть на них смогут все желающие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В первый день чемпионата пройдет дрессаж — манежная езда в экипаже. Во второй день зрители смогут понаблюдать за марафоном, настоящим кроссом на колесах и копытах. В последний день чемпионата пройдут соревнования по паркуру. Это аналог конкура, в котором вместо препятствий стоят конусы с шариками, а драйверу нужно проехать сквозь конусы, не сбив шара и не превысив норму времени.

16 и 17 июня соревнования стартуют в 15:00, 18 июня — в 12:00. Вход свободный.

В эти дни в Москве будет стоять жаркая погода. KP.RU писал, что по прогнозу Романа Вильфанда воздух прогреется до 28 градусов.