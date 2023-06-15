В Новой Москве женщина убила новорожденного и выбросила его тело в коробке Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве возбудили уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка. После этого женщина положила тело малыша в картонную коробку и выбросила его на участке местности на улице Яворки, сообщили KP.RU в Следственном комитете России по столице.

По данным следствия, 42-летняя женщина сразу же после родов убила своего ребенка. После этого она поместила тело младенца в картонную коробку и оставила ее на участке местности на улице Яворки в Новой Москве.

Сейчас женщина находится в городской больнице. После того, как ей окажут медицинскую помощь, следователи приступят к проведению необходимых следственных действий. В настоящее время они уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 24-летняя девушка зарезала своего новорожденного сына в туалете электрички, а затем выбросила его тельце в урну.