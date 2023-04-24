Подозреваемую в убийстве новорожденного в туалете электропоезда в Москве задержали Фото: "КП" Архив

В Москве задержали подозреваемую в убийстве новорожденного в санитарном узле электропоезда. Ею оказалась 24-летняя девушка. О задержании сообщили в Следственном комитете России по Москве.

Подозреваемую удалось установить и найти благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска, отметили в ведомстве. В ближайшее время ее доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Напомним, рано утром 24 апреля в туалете одного из вагонов электропоезда в Москву нашли тело новорожденного. На нем обнаружили ножевые ранения в области шеи. Кроме того, во рту у младенца оказался ком бумаги.

Как писал KP.RU, главной версией преступления остается лишение жизни новорожденного его матерью. Как считает следствие, женщина родила малыша в том же туалете, после чего зарезала и сбежала. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.