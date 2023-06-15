В Москве произошел пожар в здании Центробанка РФ на Неглинной Фото: Shutterstock

Короткое замыкание произошло в здании на улице Неглинной в Москве в районе Центробанка РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по столице.

В сообщении не уточняется, в действительности ли происшествие было зафиксировано в помещениях Банка России. Адрес (улица Неглинная, дом № 12, корпус Д) соответствует зданию, в котором располагается структура регулятора.

Как сообщили спасатели, их помощь не потребовалось. Произошло короткое замыкание, все риски и последствия ликвидировали собственными силами. Пострадавших нет.

Ранее пожар произошел на рынке «Садовод» в Москве. Огонь охватил торговые павильоны, очевидцы запечатлели полыхающие манекены с одеждой. Работников и посетителей рынка эвакуировали. Как писал KP.RU, за час пламя удалось локализовать. Площадь возгорания составила порядка 30 квадратных метров, никто не пострадал.