В Москве обновился температурный рекорд 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве зафиксировали новый температурный максимум года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. На 15:00 на метеостанции на ВДНХ зарегистрировали плюс 26,3 градуса, рассказал синоптик в своем телеграм-канале.

Предыдущий рекорд был установлен 18 мая, тогда зафиксировали 25,9 градуса тепла.

— При этом, дневной прогрев пока продолжается, и точные значения новых максимумов мы узнаем вечером, когда будут сняты показания с максимальных термометров, — добавил Леус.

В пятницу в Москве ожидается +27…+29 градусов, в Подмосковье от 25 до 30 тепла. В субботу в среднем похолодает на один градус. В воскресенье понижение температура будет более заметным – в столице ожидают +23-25 градусов, по области — до 21-26 тепла. Местами возможны небольшие короткие дожди. Такая погода сохранится в течение и следующей рабочей недели.

Ранее KP.RU писал, что 15 июня в Москве прогнозировали жару до 28 градусов.