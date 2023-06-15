Синоптик Позднякова предупредила москвичей об опасностях жары для детей и животных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Основную опасность жары в Москве описала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Синоптик заявила, что от повышения температуры в первую очередь страдают животные и маленькие дети, а все дело в перегретом асфальте.

В первый месяц лета световой день длится более 17 часов, во время жары она задерживается в городе на 10-12 часов. За это время асфальт сильно раскаляется. Даже температура воздуха в 25 градусов грозит 40-градусной на поверхности пешеходных дорожек и проезжих частей.

Для маленьких детей и домашних животных это опасно тепловым ударом — они как раз находятся в самой жаркой зоне, ближе к земле.

Метеоролог порекомендовала в период повышения температуры в столице гулять с детьми в парках или у водоемов, а с питомцами — только рано утром или поздно вечером.

Ранее KP.RU писал, что 15 июня в Москве зарегистрировали новый температурный рекорд с начала года.