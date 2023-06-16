МЧС предупредило москвичей о жаре до 30 градусов 16 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве. В столице 16 июня в дневные часы прогнозируют температуру до +30 градусов. Людям напомнили элементарные правила нахождения на улице в жаркую погоду.

Так, рекомендуется выбирать одежду светлых оттенков, носить головной убор, а также пить много воды.

В теплую погоду люди любят отправиться к водоему. В этом случае также важно соблюдать ряд правил и ограничений. Ни в коем случае нельзя купаться и нырять в незнакомых или не предназначенных для этого водоемах, заходить в воду, когда поблизости никого нет, либо в состоянии алкогольного опьянения. Важно не заплывать за знаки ограждения зон купания, не не приближаться к судам и судовому ходу. Также спасатели напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра, особенно, если рядом находится водоем.

Ранее KP.RU писал, что главной опасностью июньской жары по мнению синоптика Татьяны Поздняковой становится сильно нагревающийся асфальт. В первую очередь риск получить тепловой удар есть у детей и домашних животных.