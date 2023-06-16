Вечером 16 июня в Москве ожидают пробки до восьми баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в Москве прогнозируются автомобильные пробки до восьми баллов. В часы пик жителям и гостям столицы рекомендуют оставить личный транспорт в гаражах и на парковках и воспользоваться городским. Об этом пишет официальный телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В вечерние часы из-за мелких ДТП и строительных работ ожидаются затруднения в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Вечером будут заторы в центральной части города. Также сложно будет проехать на выездных магистралях по направлению в область.

В дептрансе напомнили, что в настоящее время проводятся ремонтные работы в районе 14, 27, 32 и 85 км МКАД. Строители трудятся также возле дома 198 по проспекту Мира, на Волгоградском проспекте в районе дома 45, на путепроводе Москворечье по Каширскому шоссе и в Кутузовском тоннеле.

Ранее KP.RU писал, что из-за сильной жары МЧС выпустило экстренное предупреждение.