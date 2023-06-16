В Москве неработающий мужчина сорвал золотую цепочку с шеи пенсионерки и продал Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве неработающий 52-летний мужчина решил обогатиться преступным путем. Он заприметил пожилую прохожую, проследил за ней и в безлюдном месте ограбил — сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном. Как передает прокуратура столицы, украшение злоумышленник затем продал, выручив за него 20 тыс. рублей.

Ювелирное изделие с первого взгляда привлекло мужчину. Он проследил за своей жертвой до жилого дома на улице Миклухо-Маклая, где и напал на ничего не подозревающую 64-летнюю пенсионерку. Чтобы потом его не смогли опознать, грабитель закрыл лицо спортивной курткой.

Такие меры предосторожности не помогли и злоумышленника вычислили. Ему предъявлено обвинение в совершении грабежа. На время следствия мужчину решили заключить под стражу. За ограбление пожилой женщины ему грозит максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что в Москве сборщик мебели украл у клиентки украшения стоимостью 1,4 млн рублей. Браслет и кольцо мужчина сдал в ломбард.