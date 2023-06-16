В Москве женщина стала фигуранткой уголовного дела за попытку дать взятку инспектору ГИБДД Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве женщина попыталась дать взятку сотруднику ДПС, чтобы не проходить медицинское освидетельствование. Инспектор не пошел на поводу нарушительницы, отказался от незаконного денежного вознаграждения и пресек противоправные действия. После этого женщину задержали сотрудники правоохранительных органов. О произошедшем сообщает Следственный комитет России по столице.

Возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу. Фигуранткой стала 44-летняя женщина, которая в машине патруля ГИБДД хотела передать денежное вознаграждение сотруднику ДПС. Произошло это 15 июня 2023 года

С фигуранткой провели следственные действия. Ей предъявлено обвинение. В ходе допроса женщина признала вину. Теперь следователи собирают доказательства преступления для окончания расследования.

Ранее KP.RU писал, что в похожей ситуации оказался и 42-летний мужчина. Взяткой он хотел откупиться от административного протокола.