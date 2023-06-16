В Москве двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа Фото: прокуратура Москвы

Из окна квартиры второго этажа жилого дома на улице Большая Черкизовская выпал двухлетний мальчик. Как сообщили в прокуратуре Москвы, малыш выжил, но получил травмы. Ребенка госпитализировали.

По предварительной информации, мальчик ненадолго остался без присмотра родителей. Он залез на окно, облокотился на москитную сетку. Хлипкие крепления не рассчитаны на вес ребенка, поэтому малыш выпал из окна вместе с конструкцией.

Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Проводится проверка.

В прокуратуре обратились к родителям с просьбой оберегать детей от открытых окон.

Ранее KP.RU рассказывал, что на севере Москвы трехлетняя девочка залезла на гору мусора на балконе и свалилась с нее на улицу. От падения с восьмого этажа ребенок погиб.