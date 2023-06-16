В Москве начали охлаждать улицы с помощью аэрации Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

В Москве приступили к проведению аэрации из-за жары. Каждые два часа в дневное время специалисты комплекса городского хозяйства будут проводить влажную уборку улиц. Делать это будут в дни самых высоких температур — с 16 по 21 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Согласно прогнозу синоптиков, в эти дни максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать 30 градусов. Специалисты будут промывать водой все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части. Кроме того, струи воды поливомоечной техники планируют направлять вверх, чтобы таким образом охлаждалось не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники. Аэрацию проводят с 11:00 до 20:00 каждые два часа.

Ранее KP.RU писал, что о сильной жаре москвичей предупредило МЧС.