Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 12:19

В Москве начали охлаждать улицы с помощью аэрации

Коммунальщики поливают асфальт и «разбрызгивают» воду в воздухе, чтобы снизить немного градус жары
Мила ГЕНЬ
В Москве начали охлаждать улицы с помощью аэрации

В Москве начали охлаждать улицы с помощью аэрации

Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

В Москве приступили к проведению аэрации из-за жары. Каждые два часа в дневное время специалисты комплекса городского хозяйства будут проводить влажную уборку улиц. Делать это будут в дни самых высоких температур — с 16 по 21 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Согласно прогнозу синоптиков, в эти дни максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать 30 градусов. Специалисты будут промывать водой все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части. Кроме того, струи воды поливомоечной техники планируют направлять вверх, чтобы таким образом охлаждалось не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники. Аэрацию проводят с 11:00 до 20:00 каждые два часа.

Ранее KP.RU писал, что о сильной жаре москвичей предупредило МЧС.