Строящееся здание загорелось на территории Федерального центра медицины катастроф в Москве Фото: Ольга Крыльцова

Строящееся здание горит на территории Федерального центра медицины катастроф на северо-востоке Москвы. Огонь охватил 80 квадратных метров, сообщили KP.RU в ГУ МЧС России по России.

Возгорание произошло по адресу: улица Щукинская, дом 5, строение 2. Согласно данным из открытых источников, здесь находится Центр медицины катастроф. Сообщение о ЧП поступило в оперативную дежурную смену спасателей в 17:24.

По предварительной информации, загорелся утеплитель на первом этаже строящегося четырехэтажного здания, пишет ТАСС. На место уже прибыли пожарные, пламя тушат.

В 18:11 пожар полностью ликвидировали. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались порядка 50 человек.

Ранее KP.RU писал, что в Москве произошел пожар в здании Центробанка РФ на Неглинной. Затронуло ли ЧП помещения самого регулятора неизвестно. Причиной стало замыкание проводки. Помощь спасателей не понадобилась — последствия происшествия ликвидировали собственными силами.