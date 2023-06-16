В парках Москвы открывают летние танцевальные площадки Фото: Иван МАКЕЕВ

В парках Москвы открывают танцевальные площадки, где все лето будут проходить групповые занятия и тематические вечера. Со всеми желающими будут заниматься профессиональные хореографы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Посетить занятия смогут гости любого возраста и подготовки. Большинство из них будут проходить на открытых площадках и не потребуют предварительной записи.

В Парке Горького москвичи смогут научиться ретро-танцам — рокабилли джайву, джиттербагу и строллу. На этой же площадке в среду будут обучать историческим бальным танцам, а также движениям в стиле свинг: линди-хоп, бальбоа, буги-вуги и рок-н-ролл.

На площадках под Андреевским мостом будут проходить мастер-классы по латиноамериканским, бальным танцам, бачате и современному парному танцу хастл.

В парке искусств «Музеон» жители столицы могут станцевать зумбу, бачату, зук.

Занятия будут проходить и на других площадках города. Все они будут бесплатными.

Ранее KP.RU писал, что чемпионат по конному спорту пройдет на ВДНХ в Москве с 16 по 18 июня.