Шестилетний мальчик выпал из окна 16-го этажа и погиб в центре Москвы

Ребенок оперся на москитную сетку и выпал с высоты 16-го этажа Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве шестилетний ребенок выпал из окна 16-го этажа. Мальчик скончался на месте от полученных травм, сообщили в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета России.

Трагедия произошла в пятницу, 16 июня, в квартире на Большой Спасской улице. Ребенок, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, забрался на окно, оперся на москитную сетку и выпал с высоты 16-го этажа. Он получил травмы не совместимые с жизнью.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Ребенок выжил, но получил травмы. Информация о его состоянии не уточняется. По факту ЧП проводится проверка.