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НовостиОбщество17 июня 2023 7:58

Москвичам пообещали до 29 градусов жары 17 июня

Ночью воздух остынет до +13…+15 градусов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в субботу, 17 июня, прогнозируется переменная облачность. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. Дождей ждать не стоит.

В ночь на воскресенье характер погоды практически не изменится: ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 13-15 градусов. Днем 18 июня столбики термометров покажут до 24-26 градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что в Москве коммунальщики начали охлаждать улицы с помощью аэрации. Специалисты поливают асфальт и распрыскивают воду в воздухе.