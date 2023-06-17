Двое мужчин изнасиловали девушку в подвале на севере Москвы

Возбуждено уголовное дело об изнасиловании Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве двое мужчин изнасиловали 26-летнюю девушку в подвале, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

Инцидент произошел 14 июня на ул. Нарвская. Мужчины 1995 и 2003 года рождения надругались над девушкой. Насильников задержали. В отношении их возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 131 УК РФ «Изнасилование».

Правоохранители устанавливают полную картину случившегося, проводятся следственные действия. Формируются документы для назначения необходимых экспертиз, в том числе психолого-психиатрической и судебно-медицинской. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в Москве отец изнасиловал дочь в гостях у приятеля. Мужчина сначала избил девочку, а затем надругался над ней. Насильника задержали. Как выяснилось, ранее он был судим за аналогичные преступления.