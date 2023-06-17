Адвокат пытался пронести в московское СИЗО наркотики в каплях для носа

Наркотик находился в пузырьке из-под капель для носа Фото: прокуратура Москвы

В Москве 60-летний адвокат попытался пронести в СИЗО «Матросская тишина» наркотики в каплях для носа. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот запрещенных средств, сообщили в пресс-службе столичного СК.

Инцидент произошел утром в пятницу, 16 июня. Адвокат, защищающий по уголовному дело следственно-арестованного, находящегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ, прошел на режимный объект с наркотиками. При досмотре у него изъяли пузырек из-под капель для носа, в которым находился синтетический наркотик — мефедрон.

Проводятся следственные действия, все обстоятельства произошедшего выясняются. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.

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