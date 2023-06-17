Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах Москвы из-за жары

Спасатели приступили к усиленному патрулированию всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов Фото: Городское хозяйство Москвы

В Москве из-за сильной жары спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах. До 21 июня в столице днем воздух будет прогреваться до +30 градусов, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства.

Специалисты приступили к патрулированию всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов. В местах отдыха работают 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы. Под особым контролем находится Москва-река, Чистый залив, Строгинская пойма, Серебряный бор, Химкинское водохранилище и столичные пруды.

За безопасностью отдыхающих следят и на береговой линии. Спасатели регулярно проводят профилактические беседы с горожанами: напоминают, что купаться следует только в разрешенных местах , просят не оставлять детей без присмотра.

Ранее KP.RU писал, что москвичам пообещали до +29 градусов жары 17 июня. Ночью воздух остынет до +13…+15 градусов.