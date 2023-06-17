Адвоката, попытавшегося пронести в московское СИЗО наркотики, арестовали

Обвиняемый не признал вину Фото: прокуратура Москвы

В Москве под стражу заключили 60-летнего адвоката, попытавшегося пронести в СИЗО «Матросская тишина» наркотики. Запрещенное вещество находилось в пузырьке из-под капель для носа, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средства. Адвокат не признал вину и заявил, что капли для носа ему передала сожительница обвиняемого, которого он защищает. По его словам, флакон женщина вручила перед входом в изолятор. Во время судебного заседания обвиняемый возражал против ареста.

Ранее KP.RU писал, что 16 июня адвокат пытался пронести подзащитному наркотики в каплях для носа. Запрещенное вещество – мефедрон – обнаружили у мужчины при досмотре. В отношении него возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.