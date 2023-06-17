Питьевую воду раздают на автовокзалах Москвы из-за жары

В Москве на нескольких автовокзалах и автостанциях бесплатно раздают Фото: Shutterstock

В Москве 17 июня на автовокзалах и автостанциях бесплатно раздают воду из-за жары. Пассажиры могут взять бутылки с водой в Саларьево, на Северных Воротах и Орехово, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Кроме того, с двух часов дня воду раздают на Ленинградском вокзале. Специалисты также следят за температурой на станциях метро, а также других автовокзалах и автостанциях – при необходимости воду начнут раздавать и там.

В Дептрансе посоветовали носить в жару свободную, легкую одежду их натуральных тканей. Также важно пить достаточное количество воды.

«В Москве второй день подряд сохраняется жаркая погода. Чтобы ваши поездки оставались комфортными, сегодня будем бесплатно раздавать бутилированную воду пассажирам…», - отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Раннее KP.RU писал, что в Москве спасатели усилили патрулирование на реках и водоемах. На особом контроле – Москва-река и столичные пруды.