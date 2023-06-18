Контроль пожарной безопасности усилили в Москве из-за жары

Спасатели и пожарные ежедневно патрулируют лесные массивы, парки и другие природные территории Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве на природных территориях и в лесопарковых зонах усилили контроль пожарной безопасности из-за жары, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства столицы.

Спасатели и пожарные ежедневно патрулируют парки, лесные массивы и другие природные территории, где из-за высокой температуры может загореться сухая трава. Они также следят, чтобы люди не сжигали мусор, не палили траву, а также не разжигали костры. Кроме того, в столице продолжается дежурство поливомоечной техники.

В Новой Москве для предотвращения лесных пожаров создали противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, провели опашку вдоль населенных пунктов, подготовили площадки для вертолетов, а также привели в порядок проезды к водоемам и построили пирсы.

Ранее KP.RU писал, что в Москве из-за жары усилили контроль безопасности на водоемах.