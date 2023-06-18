Две акции пройдут в Москве в День память и скорби

На Крымской набережной зажгут 1418 свечей – ровно столько дней продолжалась Великая Отечественная война. Фото: mos.ru

В Москве в День памяти и скорби пройдут две акции, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, в ночь с 21 на 22 июня на Крымской набережной зажгут 1418 свечей – ровно столько дней продолжалась Великая Отечественная война. Акция проводится уже в девятый раз. Все желающие смогут вспомнить о событиях 1941-1945 годов и почтить память погибших воинов.

Кроме того, 22 июня в 04:00 в Александровском саду пройдет акция «Вахта памяти. Вечный огонь». Участники молодежных объединений, общественных и патриотических организаций, москвичи и гости столицы возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Также прозвучит запись сообщения Юрия Левитана о начале ВОВ.

Ранее KP.RU писал, что в столичных парках открывают летние танцевальные площадки. Занятия будут проходить бесплатно, к ним могут присоединиться все желающие.