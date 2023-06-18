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НовостиОбщество18 июня 2023 15:50

Москвичей предупредили о грозовых ливнях в выходные 24-25 июня

Температура воздуха составит около +28 градусов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Освежающие грозовые ливни принесет североатлантический циклон

Освежающие грозовые ливни принесет североатлантический циклон

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в предстоящие выходные, 24 и 25 июня, ожидаются грозовые дожди. Днем воздух будет прогреваться до +28 градусов, сообщили на сайте «Метеовести».

«В субботу и воскресенье ожидается традиционное проклятье выходных - атмосферные фронты, связанные с североатлантическим циклоном, принесут с собой освежающие грозовые ливни»,- пояснили синоптики центра «Фобос».

В субботу ночью будет около плюс 11-16 градусов, днем – от 23 до 28 градусов тепла. В воскресенье в столичном регионе будет немного прохладнее – от 20 до 25 градусов выше нуля.

При этом в понедельник, 19 июня, в Москве и Подмосковье обойдется без осадков. Днем столбики термометров будут показывать от 20 до 25 градусов. С середины недели и до пятницы в регионе ожидается настоящая жара – воздух прогреется до +29 градусов.

Ранее KP.RU писал, что контроль пожарной безопасности усилили в Москве из-за жары.