Задержанный в нетрезвом состоянии мужчина оказался распространителем наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На платформе Белорусского вокзала полицейские задержали мужчину, который был пьян. Его доставили в дежурную часть линейного подразделения, где привлекли к административной ответственности. При личном досмотре в его рюкзаке нашли четыре свертка с порошкообразным веществом, передает «МВД Медиа».

Задержанным оказался ранее судимый 28-летний житель Смоленской области. В общей сложности в свертках нашли пять пакетов с неизвестным веществом, еще один был в кармане брюк. Экспертиза показала, что внутри был мефедрон общим весом в 1,8 кг.

Мужчина признался, что приобрел наркотики бесконтактным способом через тайник-закладку в Подмосковье. Мефедрон он планировал перепродать маленькими дозами.

Во время обысков дома у мужчины обнаружили и изъяли еще свыше 1,3 кг наркотика, сверхточные весы и фасовочные пакетики.

Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта запрещенных веществ. Фигуранта заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в столице адвокат попытался пронести в московское СИЗО наркотики в каплях для носа.