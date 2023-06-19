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НовостиПроисшествия19 июня 2023 8:42

Москвич стал фигурантом уголовного дела за систематические побои сына

12-летнего мальчика поместили в специализированное учреждение
Мила ГЕНЬ
Москвич стал фигурантом уголовного дела за систематические побои сына

Москвич стал фигурантом уголовного дела за систематические побои сына

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании ребенка. 12-летнего мальчика систематически избивал отец. Сейчас ребенка изъяли у родителя и поместили в специальное учреждение, сообщает Следственный комитет России по столице.

По данным следствия, 50-летний мужчина, в квартире жилого дома по улице Грайвороновская в городе Москве, систематически причинял физические и психические страдания своему сыну побоями и другими насильственными действиями.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Расследование продолжается. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании нерадивому отцу меры пресечения.

Ранее KP.RU писал, что отчим избил пасынка из-за плохого поведения в школе в Москве. Мальчика госпитализировали.