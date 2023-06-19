На Рязанском проспекте в Москве произошел пожар на территории завода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Административное здание загорелось на территории ремонтно-механического завода в Кузьминках, сообщили KP.RU в ГУ МЧС России по Москве. В течение часа его потушили, пострадавших нет.

18 июня в 10:54 спасателям поступило сообщение о возгорании по адресу Рязанский проспект, дом 8, строение 10. Пламя охватило четырехэтажное административное здание, которое сейчас реконструируют. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

В 11:24 возгорание локализовали на площади 100 квадратных метров. В 11:32 пожар полностью ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве загорелось строящееся здание на территории Федерального центра медицины катастроф. Как писал KP.RU, по предварительной информации, загорелся утеплитель на первом этаже четырехэтажного строения. Пострадавших не было, до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались порядка 50 человек. На тушение затратили менее часа.