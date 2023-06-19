В Москве будут судить водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП с такси и автобусом Фото: "КП" Архив

В Москве перед судом предстанет виновник смертельной аварии на улице 1905 года. В ноябре 2022 года водитель грузовика врезался в такси, которое от удара продвинулось вперед и столкнулся с автобусом. Водитель и пассажирка зажатой легковушки погибли на месте, напомнили в прокуратуре столицы.

Как писал KP.RU, 2 ноября 2022 года Вячеслав Пивовар сел за руль грузового транспорта в состоянии наркотического опьянения. Он превысил скорость, на улице 1905 года выехал на встречку и врезался в стоящий автомобиль такси. От удара легковушка начала движение и въехала в автобус.

Водитель грузовика сбежал с места аварии. Его нашли во дворах недалеко от места ДТП. Позднее свою вину мужчина признал. Ему предъявили обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставление места ДТП.