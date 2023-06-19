МЧС объявило высокий уровень пожарной опасности в Москве с 20 по 22 июня Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На период с 20 по 22 июня МЧС Москвы объявило о высокой пожароопасности. В столице прогнозируют четвертый класс рисков, сообщает пресс-служба в своем телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что причиной возникновения опасной обстановки в регионе станет жаркая погода. Предупреждение актуально с 20 по 22 июня 2023 года. На этот период жителей и гостей региона просят усиленно соблюдать требования пожарной безопасности. Стоит исключить обращение с открытым огнем, рекомендуют спасатели. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 101.

Ранее сообщалось, что 19 июня в столице прогнозировали до 23-25 градусов тепла. При этом в Московском регионе нет дождей уже две недели. Все это вызывает серьезные риски возгораний. Толь ко за прошедшие выходные в лесах Подмосковья потушили 15 природных пожаров.