Грузовик опрокинулся после столкновения с легковушкой на Варшавском шоссе в Москве Фото: ГУ МЧС России по Москве

Утром 20 июня на Варшавском шоссе, в районе владения 179, столкнулись два автомобиля: легковой и грузовой. В результате ДТП вторая машина перевернулась на бок. О том, как проходила ликвидация последствия аварии, рассказали в телеграм-канале МЧС России по Москве.

На место выезжали сотрудники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра. Когда они прибыли, там уже были медики и пожарные.

Место аварии оцепили, спасатели отключили аккумуляторные батареи и оказали первую помощь пострадавшему водителю грузовика. От госпитализации он отказался. С помощью троса перевернутый грузовик поставили на колеса. Информации о пострадавших нет.

Напомним, громкое дело о смертельном ДТП на улице 1905 года передают в суд. Как писал KP.RU, грузовик врезался в такси, которое от удара столкнулся с автобусом. Известно, что водитель самосвала был в состоянии наркотического опьянения и выехал на встречку, где и произошла авария. Два человека погибли.