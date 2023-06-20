В Москве таксист изнасиловал уснувшую в авто пассажирку Фото: Олег ЗОЛОТО

На северо-востоке Москвы водитель такси изнасиловал пассажирку, которая уснула в его автомобиле. Возбуждено уголовное дело, мужчину собираются арестовать. Об этом сообщает Следственный комитет России по столице.

Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. Следствие выяснило, что утром 18 июня 2023 года в салоне автомобиля, припаркованного на проезде Серебрякова, мужчина изнасиловал пассажирку. 20-летняя девушка была в состоянии алкогольного опьянения и уснула прямо в машине, чем таксист и воспользовался.

Фигуранта задержали. Ему предъявлено обвинение и в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что двое мужчин изнасиловали девушку в подвале на севере Москвы. 20-летнего и 28-летнего подозреваемых задержали.