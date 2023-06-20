Пожар разгорелся в квартире в ТиНАО Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома в поселении Московский в ТиНАО. Горели личные вещи и мебель на 21 из 25 этажей, сообщало Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице

Сообщение о возгорании поступило утром 20 июня. Пожар бушевал в квартире многоэтажного дома по улице Атласова, дом 11.

В 9:05 огонь ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало, сообщают спасатели.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на Рязанском проспекте в Москве произошел пожар на территории завода «Газпрома». Горело четырехэтажное административное здание, которое в момент происшествия находилось на реконструкции. Как писал KP.RU, возгорание затронуло 100 квадратных метров, его потушили в течение часа. Сведений о пострадавших не поступало.