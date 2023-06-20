Контрабанду изумрудов и бриллиантов пресекли таможенники в аэропорту Внуково Фото: пресс-служба ФТС

Контрабанду бриллиантов и изумрудов пресекли таможенники в аэропорту Внуково. У прибывшего из Дубая гражданина Индии обнаружили более 80 крупных бриллиантов и изумрудов общим весом около 500 карат, а также семь пакетов с более мелкими камнями различной формы и цвета. О произошедшем KP.RU рассказали в Федеральной таможенной службе.

Контрабандист попался во время выборочного контроля. Таможенники просканировали чемодан мужчины, который собирался пройти через «зеленый коридор», заявляя, что не везет ничего, что требует декларации. В багаже обнаружили 35 зеленых полупрозрачных камней, упакованных в полимерные пакеты.

После этого мужчину спросили, есть ли у него другие драгоценности, на что пассажир ответил отрицательно. В ходе личного досмотра в карманах рубашки мужчины нашли еще 47 крупных бриллиантов огранкой от 0,5 до 6 карат, а также 7 пакетов, наполненных более мелкими камнями различных форм и цветов.

Товары изъяли и направили на экспертизу. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU рассказывал, что более 800 пачек сигарет мужчина попытался отправить за границу через «Шереметьево» с помощью тайников в столиках.