Диетолог Гинзбург: Квас не стоит пить при заболеваниях желудка и диабете Фото: Shutterstock

Из-за повышенного содержания молочной кислоты и сахара в квасе, этот напиток не рекомендуют пить людям с заболеваниями желудка и диабетом. Об этом заявил диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с NEWS.ru. От кваса также лучше отказаться тем, кто страдает алкоголизмом.

— Квас вреден для людей с заболеваниями желудка, с гастритом, для диабетиков из-за большого количества сахара, а также для алкоголиков. Даже воздерживающийся от спиртного алкоголик может ощутить ароматы спирта в квасе и сорваться, — объяснил Гинзбург.

В случае, если квас делали «покрепче», содержание алкоголя в нем может достигать уровня пива.

По всем тем же причинам квас нежелателен для употребления детям до 5-12 лет.

Ранее KP.RU писал, что по словам Михаила Гинзбурга, алкоголь и сладкие газировки сгущают кровь.