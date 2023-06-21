Автомобиль и мотоцикл столкнулись на 77-м км МКАД в Москве

Движение на участке затруднено Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внешней стороне 77 километра МКАД произошла авария: столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры утром в среду, 21 июня.

Транспортные средства серьезно повреждены. На месте ДТП работали оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистам советуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал об аварии на Варшавском шоссе. 20 июня грузовик столкнулся с легковушкой, а затем опрокинулся на бок. Последствия аварии ликвидировали спасатели. Пострадал водитель фуры, ему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался. Детали случившегося выясняются.