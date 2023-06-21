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НовостиПроисшествия21 июня 2023 8:38

Пассажир разбил створки турникета на станции «Улица Дмитриевского» в Москве

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за повреждение чужого имущества
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Возбуждено уголовное дело о вандализме

Возбуждено уголовное дело о вандализме

Фото: прокуратура Москвы

В Москве 57-летний мужчина разбил створки турникета в вестибюле станции метро «Улица Дмитриевского». В отношении нарушителя возбудили уголовное дело о вандализме (ст. 214 УК РФ), сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Уточняется, что пассажир умышленно повредил створки турникета: на выходе со станции он не дождался открытия стеклянных дверей и ногой разбил одну из них, а затем убежал. Как выяснилось, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве хулиган разбил створку турникета на станции «Шипиловская» не желая оплачивать проезд. Нарушителя задержали. Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств порчи имущества столичного метрополитена.