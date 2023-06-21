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НовостиОбщество21 июня 2023 10:14

Диетолог Соломатина посоветовала не есть свинину и баранину в жару

Лучше отдать предпочтение рыбе, курице, кролику
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В жару нужно сократить употребление тяжелой пищи

В жару нужно сократить употребление тяжелой пищи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «News.ru» порекомендовала изменить рацион в жаркую погоду. Нужно сократить употребление тяжелой пищи, особенно трудноперевариваемых белков и жиров – свинины, баранины и говядины.

«Они тяжело перевариваются, выделяют большое количество энергии, и человеку будет жарко», - пояснила врач.

Специалистка посоветовала включить в рацион рыбу, курицу или куриную грудку, индейку кролика. Также можно употреблять молочные белки, например, готовить запеканки и сырники на завтрак и есть молочные и кисломолочные продукты. Это поможет избежать перегрузки организма в жаркую погоду.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Михаил Гинзбург посоветовал отказаться от кваса при заболеваниях желудка и диабете. Дело в том, что этот напиток содержит много сахара и молочной кислоты.