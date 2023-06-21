Рейс Стамбул-Москва совершил экстренную посадку из-за буйной пассажирки

Сотрудники авиакомпании пытались успокоить буйную пассажирку Фото: Алина НИЗАМОВА

Самолет, вылетевший рейсом Стамбул-Москва 21 июня, был вынужден совершить экстренную посадку в городе отправления из-за неадекватного поведения пассажирки, сообщили в телеграм-канале «Новости Москвы».

Во время полета молодая девушка начала прыгать по сиденьям, обливать попутчиков водой, громко ругаться и кричать. Кроме агрессивных действий, она также пыталась обнять всех пассажиров.

Сотрудники авиакомпании пытались успокоить буйную пассажирку, но она продолжала ругаться и показывать неприличные жесты. В связи с этим было принято решение вернуться в Стамбул. После приземления девушку сняли с рейса и вывели из самолета.

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