Полицейские спасли ребенка и пенсионерку из горящего дома на севере Москвы

Полицейские эвакуировали 17 жильцов Фото: Артем КИЛЬКИН

На севере Москвы произошел пожар в многоэтажке. Сотрудникам полиции удалось вовремя эвакуировать жильцов, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Сотрудники ППСП прибыли на место происшествия совместно с сотрудниками пожарной службы. На Дубнинской улице горели квартиры с 5 по 8 этаж многоэтажки. Пожарные начали тушить огонь, а правоохранители принялись выводить жителей из задымленного подъезда.

Сотрудникам стало известно, что в одной из квартир на 8 этаже находится 10-летняя девочка. Незамедлительно на этаж поднялся старший сержант полиции и, проникнув в квартиру, взял девочку на руки, предварительно надев на нее противогаз, и вынес на улицу.

Также правоохранителями была спасена получившая ожоги и потерявшая сознание 75-летняя женщина. Полицейские на носилках передали пенсионерку карете скорой помощи.

Благодаря сплоченной работе сотрудники ОМВД России вывели из загоревшегося дома 17 жителей, жертв среди которых не обнаружилось.

Ранее KP.RU писал, что пожар в бытовках на северо-западе Москвы ликвидировали.