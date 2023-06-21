Потолок обрушился в квартире в центре Москвы во время капремонта

ЧП произошло на улице Маросейка Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве во время капитального ремонта обрушился потолок одной из квартир. ЧП произошло в среду, 21 июня, на улице Маросейка, дом 10, сообщают «Известия».

По словам источника, сначала рухнула балка, а затем – потолок одной из комнат. В результате происшествия никто из жильцов не пострадал: хозяйка квартиры успела забрать животных и спустится на этаж ниже. Имущество жильцов серьезно повредилось.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Специалисты разбирают завалы. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что полицейские спасли 11-летнего ребенка и пенсионерку из горящего дома на севере Москвы. Всего правоохранители эвакуировали 17 жильцов. Пожар произошел на Дубнинской улице – горели квартиры с 5 по 8 этаж.