Облачность, небольшой дождь и до +26 градусов ожидаются в Москве 22 июня

Прохладная и пасмурная погода сохранится и в пятницу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в четверг, 22 июня, прогнозируется переменная облачность, местами по области пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба, что немного выше нормы. В городе будет дуть ветре переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

В ночь на пятницу характер погоды практически не изменится: ожидается облачность с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду. Столбики термометров покажут плюс 13-15 градусов. Днем 23 июня столицу нароет сильный дождь, местами с грозой. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Днем температура воздуха состоит плюс 20-22 градуса.

Ранее KP.RU писал, что июль в Московском регионе будет теплее нормы. Также, по словам метеоролога Поздняковой, в этом месяце возможен дефицит осадков.