Сергунина: участники проекта «Город заданий» справились с его задачами более 500 тысяч раз

Фото: Пресс-служба НТУ

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об активности участников столичного проекта «Город заданий». А событий в их жизни благодаря проекту немало. Среди них, например, спортивные мероприятия, викторины и тестирование мобильных приложений. Эти и многие другие задачи они блестяще выполнили более 500 тысяч раз. В целом же за полтора года существования проекта его участники сделали задания 1,6 миллиона раз.

«С января к проекту присоединились больше 35 тысяч человек. Общее число пользователей превысило 135 тысяч. Они активно помогают городу в различных сферах. Например, оценивают состояние библиотечных книг, поддерживают волонтерские акции, фотографируют московские парки и делятся снимками в соцсетях», — рассказала Наталья Сергунина.

Тем, кто успешно справляется с поставленными задачами, полагаются баллы. С их помощью можно поучаствовать в благотворительности или обменять их на подарки. На сегодня онлайн-платформа предлагает своим пользователям решить более 300 заданий. Для этого можно воспользоваться интерактивной картой, тегами и фильтрами - по расположению, теме и сумме поощрения.

Для примера: москвичей приглашают в соавторы электронной «Книги памятников-героев Москвы». В ней будут собраны данные о зданиях, которые пострадали во время Великой Отечественной войны. Чтобы пополнить книгу интересной информацией, нужно заполнить заявку, рассказав историю такого памятника. Сюда надо добавить еще и фотоснимки сооружения - либо из домашнего архива, либо недавно сделанные самим участником проекта. Кстати, пригодится и свежее видео здания.

Напомним, с помощью «Города заданий» любой житель Москвы может улучшить свой район, округ и в целом столицу. Например, этого можно добиться, контролируя вместе с разными городскими службами их работу, участвуя в экологических, спортивных и других акциях. За развитие ресурса отвечают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы.