Мужчина спрыгнул на пути на станции метро «Выхино» в Москве

Нарушителю грозит штраф или административный арест Фото: прокуратура Москвы

В Москве мужчина спрыгнул на пути станции «Выхино», а затем самостоятельно забрался на платформу. Нарушителя привлекут к административной ответственности, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел утром в среду, 21 июня. 35-летний пассажир спустился на рельсы, после чего самостоятельно поднялся на платформу. Действия нарушителя квалифицируются по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ «Умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности».

Мужчина полностью признал вину. Ему грозит административный штраф от 20 до 30 тысяч рублей или административный арест до десять суток. Детали случившегося выясняются.

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