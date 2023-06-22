Четырехлетняя девочка выпала из окна 6 этажа на юге Москвы

Девочка выпала из окна шестого этажа Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры шестого этажа. Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным столичного СК, все произошло 22 июня на ул. Ясеневская. На момент инцидента мать девочку ненадолго отлучилась из дома, оставив дочку под присмотром двух своих несовершеннолетних детей. Сейчас малолетняя находится в медицинском учреждении, за ее жизнь борются врачи.

Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Следователи также организовали проверку по факту падения ребенка из окна. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что шестилетний мальчик выпал из окна 16-го этажа и погиб в центре Москвы. Трагедия произошла 16 июня на Большой Спасской улице. Проводится доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы, в частности судебно-медицинская.