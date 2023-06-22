Более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве в пятницу

В пятницу в столице выпадет до 25 мм осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в пятницу, 23 июня, ожидается ливень с грозой, градом и порывистым ветром до 17 метров в секунду. За день выпадет до 25 мм осадков, то есть более трети месячной нормы осадков июня, сообщили в телеграм-канале КГХ.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающейся грозы. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, специалисты будут оперативно устранять повреждения линий электропередач, убирать упавшие деревья и ликвидировать последствия других инцидентов, связанны с погодными условиями. В городе также подготовили источники аварийного питания.

Горожан просят быть внимательными и осторожными в непогоду, не укрываться под деревьями, обходить шаткие контракции. Автономистов призывают соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

Ранее KP.RU писал, что на Москву обрушатся грозовые ливни из стратосферы. В Гидрометцентре предупредили, что на следующей неделе осадки будут ежедневными.