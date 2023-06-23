Синоптик Шувалов спрогнозировал улучшение погоды в выходные в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 23 июня, в Москве льют дожди и гремят грозы, однако на выходных непогода сойдет на нет. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с NEWS.ru. По словам синоптика, температура с 20-22 градусов выше нуля к воскресенью поднимется до плюс 24.

Пятница станет самым непогожим днем текущей недели. Ожидаются грозы и ливни, шквалистый ветер с порывами до 17–18 метров в секунду. При этом температура, по сравнению с предыдущими днями, опустится.

— В выходные погода немного улучшится после прохождения фронтальной зоны. Кратковременные дожди пройдут еще в субботу, примерно на том же температурном фоне, и с большой вероятностью воскресенье пройдет уже без осадков или существенных осадков, а температура составит 22–24 градуса тепла, — рассказал Шувалов.

Ранее KP.RU писал, что дождливая погода в столице продержится до конца июня.