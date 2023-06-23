Самая дорогая квартира в России стоит 2,94 миллиарда рублей и находится в Москве Фото: Влад Комяков

Самая дорогая из предлагаемых к покупке на вторичном рынке России квартира находится в Гранатном переулке в центре Москвы. За шестикомнатный пентхаус площадью 975 квадратных метров владельцы хотят выручить 2 млрд 940 тыс. рублей. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на данные исследования сервиса «Авито Недвижимость».

Дорогое жилье занимает последний этаж элитного девятиэтажного дома «Гранатный Палас» 2009 года постройки. Он находится близко от Патриарших прудов и Садового кольца. Помимо удобств в собственной квартире, жильцы могут пользоваться фитнес-залом, бассейном, детской игровой зоной, сигарной комнатой и паркингом с мойкой.

Два года назад в этом же доме продавали пентхаус с видом на Кремль, Дом приемов МИД РФ и особняк боярыни Морозовой. Стоимость квартиры площадью 952 квадратных метров без отделки, а также четырех машиномест на парковке, составляла 2,7 млрд рублей.

Ранее KP.RU писал, что цены на новостройки в Москве снизились на 6% за год.