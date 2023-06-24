Школьные и общегородской выпускные в Москве перенесли на неделю Фото: Евгения ГУСЕВА

Проведение выпускных вечеров в школах Москвы и общегородского выпускного в Парке Горького перенесли на неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования и науки столицы. Причиной такого решения стал введенный в городе режим КТО.

«В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького переносится на неделю. Мероприятия пройдут в следующую субботу, 1 июля, в то же время», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в городе режима КТО. Все запланированные массовые мероприятия отменяются для обеспечения безопасности людей. При этом городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. KP.RU также писал, что междугородние автобусы по южным направлениям могут быть задержаны или отменены на автовокзалах столицы.